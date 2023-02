O U-Scan é um dispositivo da Withings que pode ser colocado na sanita para fazer análises à urina diariamente.

Conectado a uma aplicação, os resultados são apresentados com recomendações de como atuar para melhorar os indicadores.

A empresa francesa de objetos conectados Withings criou um dispositivo conectado que é colocado na sanita para analisar a urina diariamente.

Depois de instalado, o U-Scan funciona de forma autónoma (bateria com autonomia para 3 meses), tendo um compartimento onde uma amostra de urina é armazenada automaticamente para o processo de análise. A água do autoclismo limpa o dispositivo, ficando preparado para a próxima recolha.

Conectado à aplicação Health Mate, que já agrega todos os outros dispositivos da Withings, os resultados são apresentados com recomendações de como atuar para melhorar os indicadores.

O dispositivo está preparado para realizar análises centradas na monitorização do ciclo menstrual e na nutrição. Por exemplo, através da análise aos níveis de pH, vitamina C e Cetona, são recomendados treinos e receitas para melhorar a hidratação e alimentação.

O U-Scan tem também a vantagem de poder ser utilizado por diferentes utilizadores, reconhecendo automaticamente cada pessoa quando recolhe a amostra.

De acordo com a Withings, a urina tem mais de 3 mil substâncias que resultam do processo de metabolismo e, por isso, oferece uma visão imediata do equilíbrio e da saúde do corpo.

Disponível na Europa, a solução tem o preço de 500 euros e inclui o leitor U-Scan já preparado para a realização de testes durante três meses.