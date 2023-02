Zoox testa táxis autoguiados na via pública

A Zoox, uma empresa da Amazon, está a testar na via pública os seus táxis 100% elétricos e autoguiados. Os colaboradores da Zoox são os primeiros passageiros nesta fase de testes.

Este é mais um passo importante para melhorar a tecnologia e avançar para a comercialização do serviço.

Os pedidos são feitos através de uma aplicação, que vai permitir solicitar uma viagem partilhada ou, em alternativa, solicitar uma viagem sozinho.

Receitas do Airbnb sobem 24%

O Airbnb apresentou receitas de 1.9 mil milhões de dólares no 4º trimestre de 2022, mais 24% do que em 2021. O lucro foi de 319 milhões de dólares (+480%). Os resultados fazem deste o melhor 4º trimestre de sempre do Airbnb.

As reservas de alojamento e de experiências subiram 20% para 88.2 milhões de reservas.

Contas feitas, em 2022 as receitas totais foram de 8.4 mil milhões de dólares (+40%), com lucros de 1.9 mil milhões de dólares que refletem o crescimento da procura ao longo de todo o ano.

Nesta apresentação de resultados, o Airbnb divulgou também que investiu 1.5 mil milhões de dólares na compra de ações próprias.

Roblox: utilizadores ativos por dia crescem 19%

As receitas da plataforma de videojogos Roblox cresceram 2% para 579 milhões de dólares no 4º trimestre de 2022, mas ainda com um prejuízo de 290 milhões de dólares.

O Roblox registou 59 milhões de utilizadores ativos por dia, mais 19% do que no 4º trimestre de 2021. O tempo de utilização da plataforma subiu para 13 mil milhões de horas nos últimos 3 meses do ano. (+18%).

Após a apresentação de resultados, as ações do Roblox subiram 26%.

As empresas que lideram a nova economia já não são apenas nativas digitais!

À Apple, Alphabet, Amazon e Meta, que criaram as infraestruturas que aceleraram a Uber, Airbnb, Tesla e Netflix, juntam-se agora ao clube dos inovadores grandes empresas, como a Disney, a Nike e a Visa…