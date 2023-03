A Plantd produz painéis utilizados na construção de casas através de plantas, criando uma alternativa mais sustentável aos painéis com madeira.

A startup desenvolveu um processo automatizado para a produção.

A construção é um dos grandes responsáveis pelas emissões de gases com efeito de estufa a nível mundial e a tendência é de crescimento do setor. Fundada por ex-engenheiros da SpaceX, a Plantd responde a este desafio com uma alternativa mais sustentável a painéis com madeira (OSB), que são bastante utilizados na construção de casas.

Esta startup americana inova através da produção de painéis utilizando plantas (gramíneas perenes) que voltam a crescer rapidamente após serem colhidas, ao contrário das árvores.

De acordo com a Plantd, uma das grandes vantagens em relação aos painéis tradicionais é que são mais fortes e mais resistentes à humidade, o que permite que os construtores precisem também de utilizar menos materiais.

Os primeiros protótipos já começaram a ser produzidos em fábrica, de forma automatizada, através de máquinas próprias desenvolvidas pela startup.

A Plantd está também a fazer parcerias com agricultores locais para que o cultivo das plantas e a produção dos painéis sejam feitos próximo dos locais onde a construção está em expansão.

Desde que foi fundada em 2021, na Carolina do Norte, a Plantd já captou 13.6 milhões de dólares de investidores como a American Family Ventures, a IDEA Fund Partners e cofundador do Twitter Biz Stone.