Amazon anuncia serviço de internet por satélite

A Amazon vai lançar, no final de 2024, um serviço de Internet por satélite, concorrente do Starlink da SpaceX.

A Amazon apresentou três terminais que vão permitir aos clientes atingir uma velocidade de navegação entre 100 megabits por segundo a 1 gigabit por segundo.

Uma boa solução para zonas remotas, este serviço de internet de banda larga vai ser fornecido pelos milhares de satélites que a Amazon tem colocado em órbita através do projeto Kuiper, num investimento superior a 10 mil milhões de dólares.

Ring estende câmaras de segurança aos carros

Depois da segurança das habitações, a empresa de objetos conectados Ring chegou aos automóveis, com nova câmara de segurança que já está disponível (250 dólares).

Colocada no interior do carro, a Ring Car Cam capta imagens tanto do interior como do exterior, quer o carro esteja parado ou em movimento.

Através de sensores, a câmara é capaz de detetar, por exemplo, se o carro está a ser assaltado e de enviar, em tempo real, um alerta com a gravação do que está a acontecer.

TikTok lança Series para criadores

O TikTok apresentou a Series, uma nova funcionalidade que permite aos criadores publicar coleções de vídeos e monetizá-las através do acesso exclusivo.

As coleções podem ter até 80 vídeos e cada vídeo pode ter uma duração de 20 minutos.

Ao atrair os criadores, o TikTok tem como objetivo sustentar o seu crescimento, sobretudo nos Estados Unidos, que é o maior mercado de publicidade online do mundo.

As empresas que lideram a nova economia já não são apenas nativas digitais!

À Apple, Alphabet, Amazon e Meta, que criaram as infraestruturas que aceleraram a Uber, Airbnb, Tesla e Netflix, juntam-se agora ao clube dos inovadores grandes empresas, como a Disney, a Nike e a Visa…