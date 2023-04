As TED Talks são conhecidas pela capacidade de inspirar e motivar os espectadores, e uma palestra que eu destaco é “The Surprising Habits of Original Thinkers” do autor e psicólogo organizacional Adam Grant.

Nesta Talk, Adam Grant partilha ideias sobre a forma de gerar e abraçar ideias originais. Através dos hábitos dos grandes inovadores de sucesso, é demonstrado como encorajar a criatividade em nós próprios e nos outros.

Uma das principais conclusões do discurso de Grant é que a originalidade não se baseia apenas no talento natural ou na inteligência, mas sim na capacidade de assumir riscos e experimentar novos desafios. Por isso, é importante estar aberto a novas experiências e ideias, bem como estar disposto a aprender com o fracasso.

Grant salienta também a importância de colaborar e trabalhar em equipa durante o processo criativo. Se estivermos dispostos a ouvir as opiniões dos outros no processo colaborativo, podemos não só expandir o nosso conhecimento, mas também gerar e criar mais ideias inovadoras.

Ao longo do discurso, são dados exemplos da vida real. Adam Grant mantém o público cativado com a sua entrega cativante e divertida, com dicas práticas para fomentar a criatividade e inovação na nossa vida pessoal e profissional.

Esta Ted Talk é obrigatória para quem procura melhorar as suas capacidades de inovação e elevar a criatividade. Os insights e conselhos de Grant são valiosos para pessoas e equipas em qualquer área ou indústria, e o seu discurso é uma prova de que o poder do pensamento original e do seu potencial serve para impulsionar o progresso e a mudança.