Apple vai investir mil milhões de dólares/ano na produção de filmes

A Apple planeia investir mil milhões de dólares, por ano, na produção original de filmes que vão ser exibidos no cinema, com o objetivo de ganhar visibilidade e atrair mais subscritores para o serviço de streaming Apple TV+.

Ao que tudo indica, a Apple está em negociações com estúdios para que os primeiros filmes cheguem ao cinema já este ano.

A lista de potenciais filmes inclui “Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese e “Napoleon” de Ridley Scott.

Snap lança unidade de negócio B2B

O Snap anunciou uma nova unidade de negócio para ajudar outras empresas a vender produtos utilizando realidade aumentada e inteligência artificial.

A AR Enterprise Services vai funcionar num modelo de software-as-a-service, dando acesso às empresas a ferramentas para melhorar a experiência de compra dos consumidores. Por exemplo, permitir experimentar vestuário e acessórios através de realidade aumentada.

Epic Games partilha 40% das receitas com os criadores

A Epic Games apresentou um novo sistema de pagamento aos criadores do seu videojogo Fortnite, com quem vai agora partilhar 40% das receitas.

Como parte do plano Creator Economy 2.0, a Epic Games vai remunerar todos aqueles que criarem espaços com experiências de gaming dentro do Fortnite. O critério é a popularidade, envolvimento e capacidade destes espaços de atrair novos jogadores.

As grandes fontes de receitas do Fortnite são a venda da moeda virtual utilizada no videojogo, a venda de acessórios para os personagens e as subscrições do Fortnite Crew.

As empresas que lideram a nova economia já não são apenas nativas digitais!

À Apple, Alphabet, Amazon e Meta, que criaram as infraestruturas que aceleraram a Uber, Airbnb, Tesla e Netflix, juntam-se agora ao clube dos inovadores grandes empresas, como a Disney, a Nike e a Visa…