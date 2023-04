A Emperia permite às marcas criar experiências virtuais de compra de produtos diretamente no metaverso.

Esta startup londrina é parceira de marcas como a Dior, Burberry, Ralph Lauren, Lacoste e Bloomingdale’s.

A startup de origem londrina Emperia permite às marcas criar experiências virtuais de compra de produtos diretamente no metaverso. A ideia nasceu da visão de uma das fundadoras, Olga Dogadkina, que tinha como objetivo fazer a ponte entre a natureza transacional das compras online e a experiência de compra personalizada nas lojas físicas.

Através de uma plataforma (SaaS), as marcas têm acesso a ferramentas para criar e personalizar experiências que podem, depois, integrar nos seus sites e em plataformas como a Roblox, a Decentraland e a Sandbox. Por exemplo, podem organizar eventos ao vivo com anfitriões que guiam os visitantes pela loja virtual ou personalizar exposições com modelos 3D e imagens de produtos que fazem parte do inventário.

As compras podem ser realizadas diretamente dentro do espaço das marcas no metaverso e uma das vantagens da solução da Emperia é que permite um cruzamento com os softwares de gestão de stock e de e-commerce que as marcas já utilizam.

Centrada em tornar a experiência de compra mais interativa e em potenciar um crescimento das receitas das marcas, a Emperia é parceira de marcas como a Dior, Burberry, Ralph Lauren, Lacoste e Bloomingdale’s.

Desde que foi fundada em 2019, a Emperia já captou 11 milhões de dólares e tem como investidores o Sony Innovation Fund e a Base10 Partners.