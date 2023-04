Apple lança Apple Pay Later nos EUA

A Apple reforçou o posicionamento na área financeira com o lançamento oficial do Apple Pay Later, nos Estados Unidos.

Este serviço permite fazer compras online e dentro de aplicações – entre 50 a 1.000 dólares – e pagar com Apple Pay em quatro prestações sem juros.

Toda a gestão é feita na Apple Wallet. Por exemplo, é possível ver o total a pagar por todos os créditos ou o montante total a pagar nos próximos 30 dias, que é exibido num calendário.

Google lança chatbot Bard

Após o anúncio em fevereiro, a Google já permite, nos Estados Unidos e no Reino Unido, entrar na lista de espera para utilizar o chatbot de inteligência artificial Bard.

Este chatbot responde a perguntas sobre qualquer tópico, que podem ser colocadas por escrito pelos utilizadores.

A Google tem como objetivo complementar as pesquisas e, por isso, por baixo de cada resposta do chatbot Bard, está visível o botão “Google It”, que aponta para o motor de busca da Google.

Amazon abre a todos rede para objetos conectados

A Amazon abriu a rede de internet Sidewalk a todos, permitindo a conectividade a qualquer dispositivo inteligente através desta rede pública gratuita.

O acesso a esta rede de longo alcance e baixa largura de banda pode ser feito através de um kit para programadores (que inclui software e um pequeno dispositivo wireless).

A rede funciona através da ligação a dispositivos Echo e Ring da Amazon, que partilham uma pequena parte da largura de banda.

O objetivo é garantir a conectividade de dispositivos, como câmaras, sensores e luzes, que estão em espaços em que não há cobertura da rede Wi-Fi ou Bluetooth.

