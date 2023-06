Uma impressora 3D, totalmente construída com peças LEGO, é capaz de fabricar pele humana e outros tecidos.

O design da impressora é público, permitindo a qualquer laboratório de investigação construir a sua própria bioimpressora.

Um grupo de cientistas da Universidade de Cardiff, no Reino Unido, desenvolveu uma impressora 3D, totalmente construída com peças LEGO, que é capaz de fabricar pele humana e outros tecidos.

Controlada por um pequeno computador da LEGO, a impressora vai-se movendo, enquanto liberta um gel com células vivas, para criar as camadas de pele que replicam a estrutura do tecido humano.

A equipa de investigadores esta a apostar na criação de modelos 3D de pele sintética para administrar medicamentos e avaliar a sua eficácia.

A Universidade de Cardiff partilhou publicamente o design, permitindo a qualquer laboratório de investigação construir a sua própria bioimpressora com simples peças LEGO e acelerar nos estudos e no desenvolvimento de novos tratamentos.

O custo de construção desta impressora é de 630 dólares.

Com esta aceleração, a impressão 3D de pele pode também ser bastante relevante nos transplantes e no tratamento de queimaduras extensas.