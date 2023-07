Twitter passa a X e adota modelo de super aplicação

Se acompanha o “tufão” chamado Elon Musk sabe que por onde passa nada fica como antes. O Twitter tem estado no centro da atenção de Elon Musk, desde que adquiriu a empresa em outubro de 2022, por 44 mil milhões de dólares, e onde tem feito grandes alterações.

O mais recente, e também mais radical “abanão”, foi a mudança de nome e marca para X e pode ser agora acedido pelo domínio X.com. Este domínio foi registado por Elon Musk em 1999 e sobre o qual criou um banco online, que se fundiu mais tarde com o PayPal. Musk voltou a comprar o domínio X.com ao PayPal e promete agora que o X será uma Super App, com conteúdos, pagamentos e marketplace de bens e serviços, em que a inteligência artificial será uma alavanca importante no futuro da X.com.

Receitas da Alphabet crescem 7%

No 2º trimestre deste ano, a Alphabet apresentou receitas de 74.6 mil milhões de dólares, +7% do que no mesmo trimestre do ano passado. Os lucros cresceram 14.8% para 18.4 mil milhões de dólares.

O principal destaque vai para a Google Cloud que cresceu 28% com receitas de 8 mil milhões de dólares e um lucro operacional de 395 milhões de dólares.

Nesta apresentação de resultados, a Alphabet anunciou que Ruth Porat vai deixar o cargo de CFO e assumir os cargos de presidente e Chief Investment Officer.

Pode consultar aqui os resultados.

Receitas da Meta crescem 11%

A Meta apresentou receitas de 32 mil milhões de dólares, no 2º trimestre, uma subida de 11% face ao mesmo trimestre do ano passado. A Meta já não apresentava um aumento das receitas em 2 dígitos desde 2021.

Os lucros aumentaram 16% (7.8 mil milhões de dólares) e foram impulsionados por melhorias na tecnologia de publicidade da Meta, que foi optimizada com inteligência artificial.

Nesta apresentação de resultados, Mark Zuckerberg destacou também o forte envolvimento dos utilizadores nas suas plataformas. No segundo trimestre, o número de utilizadores ativos por mês, no conjunto de aplicações da Meta, cresceu 6% para 3.9 mil milhões de pessoas.

A divisão Reality Labs, dedicada ao metaverso, apresentou receitas de 276 milhões de dólares, mas teve um prejuízo de 3.7 mil milhões de dólares.

Pode consultar aqui os resultados.

As empresas que lideram a nova economia já não são apenas nativas digitais!

À Apple, Alphabet, Amazon e Meta, que criaram as infraestruturas que aceleraram a Uber, Airbnb, Tesla e Netflix, juntam-se agora ao clube dos inovadores grandes empresas, como a Disney, a Nike e a Visa…