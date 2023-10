Meta apresenta novos óculos Ray-Ban com inteligência artificial Published on:

No seu evento anual dedicado ao hardware, a Meta apresentou a segunda geração dos seus óculos inteligentes, lançados em parceria com a Ray-Ban.

A grande novidade é a integração do Meta AI, o assistente de inteligência artificial da Meta, que vai permitir aos utilizadores interagir por voz para fazer perguntas sobre o que está a ver ou a fazer. Por exemplo, quando está em frente a um museu, pode saber informações sobre o edifício e sobre as obras em exposição.

Com estes óculos, é possível também iniciar transmissões em direto no Instagram e no Facebook, ouvir música, podcasts ou atender chamadas. Agora, com uma experiência de áudio melhorada.

Disponíveis, para já, em 15 países, a partir do dia 17 de outubro, os óculos têm o preço de 299 dólares.

Chatbot da Google chega ao Gmail, Flights e Youtube

A Google integrou o seu chatbot de inteligência artificial generativa Bard em algumas das suas aplicações.

Disponível no Gmail, Docs, Drive, Google Maps, YouTube e Google Flights, o Bard é capaz de encontrar e mostrar informações que estão dispersas em diferentes aplicações. Por exemplo, no planeamento de uma viagem, verifica a disponibilidade de datas através de emails trocados no Gmail, procura informações sobre voos e hotéis no Google Flights, mostra as direções para o aeroporto através do Google Maps e permite ver vídeos sobre o destino no Youtube. Tudo isto na mesma conversa.

Amazon Prime Video vai ter anúncios

A Amazon vai passar a incluir anúncios no Amazon Prime Video, e justifica a decisão como uma forma de captar receitas para continuar a investir em conteúdos.

O serviço com publicidade vai chegar a partir do próximo ano aos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Canadá, seguindo-se depois mais países.

Para quem não quiser ver anúncios, a Amazon disponibiliza uma opção que acresce 3 dólares na mensalidade.