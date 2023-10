Tesla aumenta 26.5% as vendas no 3ºT de 2023 Published on:

A Tesla vendeu 435,059 mil carros no 3º trimestre deste ano, mais 26.5% do que no mesmo trimestre de 2022.

Do lado da produção, no 3º trimestre deste ano, foram fabricados perto de 430 mil e 500 carros, mais 25% do que no mesmo trimestre do ano passado.

Os resultados teriam sido ainda melhores se não tivessem sido feitas paragens na produção durante o verão para fazer upgrades às fábricas.

A meta anual da Tesla é produzir um total de 1 milhão e 800 mil carros. Até agora, já foram produzidos 1 milhão e 350 mil carros.

Apple lança “Tap to Pay” no Brasil

Os iPhones já podem ser utilizados como terminais de pagamento contactless no Brasil.

Isto é possível através da funcionalidade “Tap to Pay” da Apple, que permite aos comerciantes aceitar pagamentos, dispensando qualquer outro hardware.

Depois do lançamento nos Estados Unidos em fevereiro de 2022, o “Tap to Pay” já chegou também a mercados como o Reino Unido, Países Baixos e Austrália.

TikTok testa versão paga, sem anúncios

O TikTok está a testar uma versão paga, com o preço de 5 dólares por mês, que dá aos utilizadores a opção de não ver anúncios na aplicação.

Este é mais um movimento estratégico à medida que o TikTok está a criar novas fontes de receitas e a reduzir a dependência da publicidade.

Um bom exemplo é o crescimento do negócio de e-commerce através do TikTok Shop, um serviço em que os utilizadores podem comprar os produtos que estão a ser exibidos em vídeos transmitidos em direto que tem como meta atingir os 20 mil milhões de dólares em vendas este ano.