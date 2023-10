Receitas da Alphabet crescem 11% Published on:

As receitas da Alphabet regressaram a um crescimento a dois dígitos. 11% foi quanto cresceram as receitas, em relação ao 3º trimestre do ano passado, o que se traduz em 76.7 mil milhões de dólares. Os lucros cresceram 41.5% para 19.7 mil milhões de dólares.

Os resultados são sustentados sobretudo pelas receitas da publicidade que cresceram 9.5%. No caso concreto do YouTube cresceram 12.5% para quase 8 mil milhões de dólares.

A divisão cloud da Google, que este ano passou a ter lucro pela primeira vez, apresentou receitas de 8.4 mil milhões de dólares, mais 22% do que no mesmo trimestre de 2022 e conseguiu um lucro operacional de 266 milhões de dólares. No 3ºT de 2022 tinha tido prejuízos de 440 milhões.

Negócio de publicidade da Amazon cresce 26%

No 3º trimestre, a Amazon apresentou receitas de 143 mil milhões de dólares (+13% do que no mesmo trimestre de 2022) e o lucro operacional aumentou 343% para 11.2 mil milhões de dólares.

Um dos motores destes resultados é o serviço de cloud Amazon Web Services que cresceu 12% para 23.1 mil milhões de dólares em receitas.

O negócio de publicidade não ficou atrás, apresentando um sólido crescimento de 26%, com receitas de 12.1 mil milhões de dólares.

Lucros da Meta aumentam 164%

As receitas da Meta cresceram 23% para 34.1 mil milhões de dólares, em relação ao mesmo período do ano passado. No 3º trimestre, os lucros atingiram os 11.6 mil milhões de dólares, mais 164%.

Todas juntas, as aplicações da Meta totalizaram 3.9 mil milhões de utilizadores ativos por mês (+7%) – o que representa quase metade da população mundial.

As receitas de publicidade destacaram-se com um crescimento de 23.5%, que superou o crescimento de concorrentes como a Alphabet e o Snap.

A divisão Reality Labs apresentou prejuízos de 3.7 mil milhões de dólares, como resultado do grande investimento que a Meta está a fazer nas plataformas de realidade virtual e aumentada e Mark Zuckerberg informou os acionistas que é provável que a divisão Reality Labs só comece a ter retorno em 2030.

