SeaPods: casas flutuantes no meio do mar Published on:

A SeaPod é uma casa inteligente, com um design futurista, que flutua três metros acima da água, não se deixando afetar pela ondulação do mar.

O software da casa pode ser atualizado remotamente e é possível adicionar novas funcionalidades e automatismos, assim como novos sensores.

Fundada em 2018, no Panamá, a Ocean Builders desenvolveu uma casa flutuante, com um aspeto futurista, que permite viver no meio do mar.

A casa chama-se SeaPod e a magia esconde-se por baixo da infraestrutura onde tubos de aço com ar permitem uma flutuação três metros acima da água não se deixando afetar pela ondulação do mar. Com capacidade para duas pessoas, o alojamento tem mais de 100 sensores que medem quase tudo, desde a velocidade do vento ao consumo de energia ou consumo de água.

Cada proprietário tem acesso à casa através de um anel inteligente que permite abrir a porta de entrada e configura automaticamente a casa de acordo com as suas preferências.

O software da casa pode ser atualizado remotamente e é possível adicionar novas funcionalidades e automatismos assim como novos sensores. De acordo com a Ocean Builders, por de trás das paredes vão também passar a existir espaços onde novos dispositivos vão poder ser ligados como “peças Lego”.

A sustentabilidade é um dos principais pilares da SeaPod. Por exemplo, o desperdício sólido é transformado em cinzas que não prejudicam o ambiente e o calor gerado no processo é utilizado para o aquecimento de águas.

As primeiras casas flutuantes custam 995 mil dólares e estão a ser construídas na fábrica da Ocean Builders no Panamá. Se estiver a pensar reservar uma, conte com um depósito de 200 dólares.