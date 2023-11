Lucro da Disney cresce 63% Published on:

No terceiro trimestre de 2023, a Disney apresentou receitas de 21.2 mil milhões de dólares, mais 5% do que no mesmo trimestre do ano passado. O lucro cresceu 63% para 264 milhões de dólares.

As receitas das experiências, onde se incluem os parques temáticos, apresentaram um sólido crescimento, com uma subida de 13% para 8.2 mil milhões de dólares.

As receitas do segmento de streaming cresceram 13% (5.5 mil milhões de dólares), mas ainda com prejuízos de 387 milhões de dólares.

O serviço de streaming Disney+ surpreendeu com a conquista de mais 7 milhões de subscritores e tem agora um total de 150 milhões de assinantes em todo o mundo.

Antes desta divulgação de resultados, a Disney apontou também um novo CFO e indicou que vai assumir o total controlo do Hulu, através da compra da participação de 33% que a Comcast detém neste serviço de streaming.

Pode consultar aqui os resultados.

I.A da Google transforma acesso dos médicos à informação dos doentes

Para poupar tempo e energia aos médicos, a nova ferramenta de pesquisa da Google Cloud permite aceder a informações clínicas que estão dispersas em diferentes sistemas e formatos.

Através de inteligência artificial, a pesquisa passa a estar centralizada e permite extrair rapidamente informações que estão em anotações clínicas, documentos digitalizados e em registos de saúde eletrónicos.

Para uma resposta imediata, basta escrever perguntas como “Que medicamentos é que este doente tomou nos últimos 12 meses?”.

Esta ferramenta está disponível às organizações de saúde através da plataforma Vertex AI Search da Google.

YouTube promove notícias de fontes jornalísticas

O YouTube lançou uma novidade que promove a descoberta de conteúdos informativos produzidos pelos media.

Disponível em mobile, agora, quando os utilizadores estão a ver vídeos de notícias, surge uma página com sugestões de mais conteúdos de fontes jornalísticas sobre esse tema. Por exemplo, vídeos de longa duração, transmissões em direto, podcasts e vídeos de curta duração do YouTube Shorts.

Desta forma, é possível explorar os tópicos que marcam a atualidade através de várias fontes e de diferentes perspectivas.

O YouTube vai também investir 1 milhão e 600 mil dólares para apoiar a criação de conteúdos noticiosos de formato curto para o Youtube Shorts.