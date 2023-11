Disney vai lançar plataforma de NFTs Published on:

A Disney anunciou o lançamento de uma plataforma de NFTs, que batizou Disney Pinnacle.

A plataforma vai permitir colecionar e transacionar NFTs inspirados em personagens da Disney, Pixar e Star Wars e também terá desafios que vão promover uma experiência social.

A Disney escolheu a Dapper Labs como parceira para criar esta plataforma na blockchain Flow.

Meta e Amazon fazem parceria no e-commerce

À medida que cresce a concorrência do TikTok no e-commerce, a Amazon e a Meta responderam juntando forças numa parceria que permite comprar produtos exibidos em anúncios no Instagram e no Facebook com os dados da conta da Amazon.

Antes de realizar a compra, vai ser possível ver detalhes sobre os produtos e a data estimada de entrega.

Para que tudo isto seja possível, basta que os utilizadores liguem a conta da Amazon aos seus perfis no Facebook e Instagram.

Esta opção está para já disponível apenas nos Estados Unidos.

Carro elétrico da Xiaomi entra em produção em dezembro

A Xiaomi apresentou o seu primeiro carro, e claro que é elétrico. A fabricante de smartphones submeteu um pedido de licença de venda na China, onde foram reveladas imagens e alguns detalhes sobre o carro.

O SU7 tem três versões (SU7, SU7 Pro e SU7 Max) e a versão de topo é capaz de atingir uma velocidade máxima de 265 km/h.

O carro vai ser fabricado pela chinesa BAIC e vai entrar em produção em dezembro. As entregas começam em fevereiro de 2024.