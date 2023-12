Fortnite: um novo destino de experiências interativas e música Published on:

Nunca tocou num videojogo? Joga todos os dias religiosamente? Seja qual for, provavelmente já ouviu falar do Fortnite. O videojogo viral de 2017 que continua a surpreender a internet e a chegar aos ouvidos até daqueles fora do mundo dos videojogos.

LEGO Fortnite, Rocket Racing e Fortnite Festival são os 3 novos videojogos, anunciados num dos maiores eventos virtuais na história do Fortnite, e que já começaram a ser disponibilizados dentro do próprio videojogo.

Depois de um mês recorde, com mais de 100 milhões de jogadores ativos no Fortnite em novembro, este foi um dos eventos mais aguardados de sempre pelos jogadores, depois da confirmada presença do famoso rapper americano Eminem.

A colaboração com Eminem levou os jogadores a acreditar que o evento seria um concerto virtual semelhante ao passado evento de Travis Scott, considerado por muitos o melhor concerto virtual de sempre, não só no Fortnite.



Contudo, o evento surpreendeu com uma sequência de pequenas experiências interativas: uma experiência de voo por um mundo LEGO, uma corrida semi-interativa com carros do Rocket League, e a terminar com a atuação virtual de Eminem, com interação estilo Guitar Hero. Isto significa que o Fortnite passa agora a ter 4 videojogos, em vez de apenas o clássico Battle Royale, onde 100 jogadores “lutam” e o último vivo ganha.

LEGO Fortnite – Um mundo LEGO aberto de sobrevivência e construção. (Estilo ‘Minecraft’)

Rocket Racing – Jogo de corridas com os carros e mecânicas principais de Rocket League. (Estilo ‘Mario Kart’)

Fortnite Festival – Jogo de ritmo que conta com a presença confirmada de músicas de The Weekend. (Estilo ‘Guitar Hero’).

Com isto, o Fortnite volta a elevar a fasquia do que é possível fazer em eventos virtuais. Será este o futuro dos eventos e concertos da atualidade? Imagine ver o seu artista favorito, no conforto da sua casa e enquanto fala com os seus amigos, a dar não só um concerto, mas todo um espetáculo interativo e imersivo em que pode participar.



Curioso? Deixo como sugestão assistir ao evento oficial de lançamento destas experiências no Fortnite.

Pode também descobrir qual é a opinião de jogadores do Fortnite sobre estas novas experiências interativas.