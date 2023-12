Threads da Meta chega à União Europeia Published on:

Após o lançamento em julho em mais de 100 países a aplicação Threads da Meta chegou finalmente aos países da União Europeia.

Esta aplicação permite discutir tópicos através de mensagens de texto que outros utilizadores podem comentar e partilhar, à semelhança da rede social X.

O login na aplicação Threads é feito com a conta de Instagram e os utilizadores podem automaticamente começar a seguir as mesmas contas que já seguem no Instagram.



Assim que foi lançada em julho, em 7 horas, a Threads ultrapassou os 10 milhões de utilizadores.

Uber entra no S&P 500

A Uber entrou, pela primeira vez, no Standard and Poor’s 500, o índice das 500 maiores empresas cotadas em bolsa nos Estados Unidos.

A Uber apresentou um lucro de 221 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2023 e no conjunto dos quatro trimestres anteriores apresentou lucros de mais de mil milhões de dólares, o que a tornou elegível para entrar neste índice.

A Uber tem atualmente uma capitalização bolsista superior a 129 mil milhões de dólares.

TikTok regista 10mM$ em compras dentro da App

O TikTok tornou-se a primeira aplicação, que não faz parte do universo de gaming, a atingir a fasquia dos 10 mil milhões de dólares em compras feitas pelos utilizadores dentro da sua App.

Este valor representa um crescimento de 15% em relação a 2022.

Os utilizadores do TikTok compram a moeda virtual TikTok Coin que depois podem usar para recompensar os criadores pelos seus conteúdos.