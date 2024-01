Apple CarPlay chega a carros da Porsche e Aston Martin Published on:

A Apple anunciou que a próxima geração do Apple CarPlay vai ser integrada, de forma personalizada, nos carros da Porsche e da Aston Martin.

O novo CarPlay estende-se a todos os ecrãs de um carro, permitindo visualizar e personalizar o painel de instrumentos, que inclui, por exemplo, o velocímetro e a indicação do nível de combustível, e controlar tudo o resto, desde o rádio à climatização.

A Apple quer dominar a experiência do utilizador nos carros e tornar a adoção do seu sistema operativo e serviços quase inevitável para os fabricantes automóveis.

ByteDance com receitas de 110mM$ em 2023

A ByteDance, dona do TikTok, deverá atingir receitas superiores a 110 mil milhões de dólares em 2023, o que representa um crescimento de cerca de 30% em relação a 2022.

Esta empresa chinesa está a tornar-se um player incontornável, capaz de desafiar as gigantes tecnológicas Tencent e Alibaba, com o Tiktok a posicionar-se como o principal destino de compras online na China.

Blue Origin regressa ao Espaço

A Blue Origin de Jeff Bezos voltou a lançar com sucesso o foguetão New Shepard, após uma tentativa falhada de o enviar para o Espaço em setembro do ano passado.

O sucesso desta missão não tripulada é um passo importante para que a Blue Origin volte às missões com humanos a bordo.

No total, a Blue Origin já realizou 24 missões com o seu foguetão reutilizável, incluindo 6 missões tripuladas.

O New Shepard é o único projeto operacional da Blue Origin neste momento, mas as ambições estendem-se também à construção do módulo lunar Blue Moon, com lançamento previsto para a Lua em 2029.