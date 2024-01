Halo: um wearable que ajuda a controlar os sonhos Published on:

O Halo é um wearable que induz sonhos lúcidos, em que estamos conscientes de que estamos a sonhar.

O dispositivo permite controlar partes do sonho e controlar o rumo, permitindo interromper pesadelos ou ajudar na resolução criativa de problemas.

Fundada por Eric Wollberg e Wesley Berry, a startup americana de neurotecnologia Prophetic desenvolveu um wearable que induz sonhos lúcidos. Ou seja, aqueles em que estamos conscientes de que estamos a sonhar.

Colocado na cabeça, da mesma forma que se coloca uma coroa, o Halo envia sinais para ativar as regiões do cérebro que permitem controlar partes do sonho e, assim, controlar o seu o rumo.

Isto pode permitir interromper pesadelos ou mesmo ajudar na resolução criativa de problemas.

Os dados sobre o número de horas de sono e de duração dos sonhos lúcidos são apresentados na App da Prophetic.

O Halo já se encontra disponível para encomenda através de um depósito de 100 dólares, com início estimado das entregas para 2025.

O primeiro protótipo do Halo está a ser desenvolvido em parceria com a Card-79, a mesma empresa que desenvolve o hardware para a Neuralink, a empresa de neurotecnologia de Elon Musk.

Desde que foi fundada em 2023, a Prophetic já captou 1.1 milhões de dólares e tem como investor o Scout Fund da Andreessen Horowitz.