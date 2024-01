HSBC lança App focada em pagamentos internacionais Published on:

O HSBC lançou, no Reino Unido, a Zing, uma aplicação focada em pagamentos internacionais, que está disponível para todos, mesmo para quem não é cliente do banco.

Com um cartão de débito associado, a App permite guardar dinheiro em 10 moedas diferentes, realizar pagamentos no estrangeiro com baixas comissões e fazer transferências internacionais em mais de 30 moedas.

Este ano, o HSBC pretende lançar a Zing em mais países europeus, criando um concorrente de empresas de fintech como o Revolut.

OpenAI planeia atingir uma valorização de 100mM$

A OpenAI, a criadora do ChatGPT, prepara-se para uma nova captação de investimento que deverá avaliar a empresa em 100 mil milhões de dólares.

Com esta valorização, a OpenAI torna-se a segunda startup mais valiosa dos Estados Unidos, apenas atrás da SpaceX, e também uma das startups mais valiosas do mundo.

Nike apresenta receitas de 13.4mM de dólares

A Nike apresentou receitas de 13.4 mil milhões de dólares no seu segundo trimestre fiscal (que terminou em novembro de 2023), o que representa um crescimento de 1%. O lucro aumentou 23% para os 1.580 milhões de dólares.

O negócio direct-to-consumer cresceu 6% para 5 mil e 700 milhões de dólares e as vendas no digital cresceram 4%.

A Nike anunciou que vai fazer um corte de custos de 2 mil milhões de dólares ao longo dos próximos três anos.

Após a apresentação de resultados, as ações desceram 12% em bolsa.