Google potencia expansão de podcasts no YouTube

A Google está a potenciar a expansão do catálogo de podcasts no YouTube e no YouTube Music. A partir de agora, já é possível atualizar, automaticamente, conteúdos através de feeds RSS, evitando assim a necessidade de fazer upload dos ficheiros.

Isto pode ser feito através do YouTube Studio, onde estão também disponíveis ferramentas para facilitar a criação de podcasts.

Plano da Netflix com publicidade atinge 23 milhões de utilizadores

O plano da Netflix com publicidade, que foi lançado em novembro de 2022, superou os 23 milhões de utilizadores ativos por mês, em janeiro, de acordo com a Advertising Chief da Netflix, Amy Reinhard, ou seja, um crescimento de 53% em dois meses.

Este valor inclui todos os utilizadores, mesmo os que utilizam a mesma conta, pois a Netflix ainda não revelou o número de subscritores do seu plano com publicidade.

WhatsApp vai permitir criar stickers

O WhatsApp tem novidades para os fãs de stickers. Agora, é possível criar stickers diretamente na App.

Disponível por enquanto só para iPhone, a nova ferramenta permite escolher uma imagem da biblioteca de fotos para criar um sticker e personalizá-lo, por exemplo, com desenhos ou texto.