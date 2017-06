Via Verde Boleias transporta a Brisa para a economia da partilha

Brisa é a primeira concessionária de autoestradas no mundo a lançar um serviço de mobilidade partilhada, através do serviço Via Verde Boleias.

A Via Verde está a alargar a sua base de clientes (através de novos serviços) e, assim, a aumentar o seu Customer Base Value.

Via Verde Boleias é o novo serviço de ridesharing da Brisa, apresentado esta semana, seguindo uma das principais tendências da nova economia: a economia da partilha.

Com o objetivo de ajudar os condutores a promover a partilha de lugares (normalmente vazios) em viagens de curta ou longa distância, o Via Verde Boleias é uma plataforma que agrega a procura e a oferta de viagens. Os condutores podem reduzir os seus custos, os passageiros conseguem viagens mais económicas e com quanto mais partilhas… melhor para o ambiente.

Se por um lado o conceito de ridesharing não é novo, o Via Verde Boleias promete uma melhor experiência, como por exemplo, a visualização do condutor e do passageiro no mapa e acesso a comunidades através de grupos públicos ou privados (entre os quais os festivais, as universidades e as empresas).

Muitas das empresas da nova economia, como Google, Uber, Tesla, Lyft ou Apple, têm criado e mostrado interesse em desenvolver projetos na área da mobilidade partilhada. Mas, até hoje, nunca nenhuma empresa concessionária de autoestradas tinha lançado um serviço de mobilidade partilhada colocando, mais uma vez, a Brisa como empresa pioneira e inovadora.

Este projeto marca também o início de um processo de transformação do Grupo Brisa, que passa de uma empresa de infraestruturas centrada no automóvel para uma empresa centrada no utilizador (mesmo que este não tenha identificador ou automóvel, pode passar a ser cliente da Via Verde). Seguindo, assim, o modelo GAFAnomics® que tem como principais princípios o alargamento da base de clientes e o seu customer base value através da criação de novos serviços com valor de utilidade.

Durante a apresentação do Via Verde Boleias, Vasco Mello, presidente do Grupo Brisa, prometeu que: “Este é um primeiro projeto de novos serviços na área da mobilidade, mais projetos surgirão nos próximos meses para criar um ecossistema de serviços de mobilidade mais alargado”.

O Via Verde Boleias está disponível em boleias.viaverde.pt e através de aplicação mobile. Este projeto contou com a consultoria da FABERNOVEL INNOVATE, no desenho da estratégia e modelo de negócio.