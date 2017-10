Google expande oferta na indústria de pagamentos

A Google está a expandir a sua oferta na indústria de pagamentos.

A Tez é a nova aplicação da tecnológica, lançada na Índia, que permite várias opções de pagamento, incluindo através do som.

A Google lançou uma aplicação para pagamentos digitais na Índia. A Tez oferece várias opções de pagamento, permitindo aos utilizadores efetuar e receber transferências através de uma ligação às suas contas bancárias. Para fornecer o serviço, a Google criou várias parcerias: com bancos, com a plataforma do governo United Payment Interface (UPI) e com mobile wallets, como a Paytm e Mobikwik.

Como é comum nos serviços fornecidos pelos GAFA (Google, Apple, Facebook e Amazon), esta App tem a conveniência como um dos grandes “pilares”. A Tez tem como vantagem competitiva o facto de funcionar mesmo com uma ligação à Internet de baixa qualidade (situação que é comum em algumas regiões da índia), de não cobrar taxas pelas transações e de permitir o envio de qualquer montante (ao contrário das mobile wallets e dos bancos que cobram taxas e impõem um montante limite).

As transferências podem ainda ser efetuadas sem partilhar informações pessoais e financeiras, através do “Cash Mode”. Esta funcionalidade utiliza a tecnologia Audio QR para colocar dois telemóveis a comunicar por frequências ultra-sónicas e proceder à transferência. É também possível fazer transferências através de QR codes.

A Google está a explorar uma mudança dos hábitos dos consumidores no mercado indiano, onde os pagamentos digitais estão a crescer (Índia removeu as notas de 500 e 1000 rúpias de circulação – 86% da moeda do país em circulação – o que potência a utilização de outros métodos de pagamento).

Quais as vantagens da Google?

. A UPI, serviço de transferências peer-to-peer, e a Paytm, a mobile wallet líder na Índia, registaram um crescimento exponencial e tornaram-se dos grandes players no mercado de pagamentos indiano. A UPI processou um volume de transações de 359 milhões de dólares em Março passado, através da sua interface; e a Paytm tem já 200 milhões de utilizadores, tendo atingido os mil milhões em transações no ano passado. Mercado está preparado. A Índia possui um elevado número de utilizadores mobile. Cerca de 300 milhões de indianos possuem smartphone, o que dá a oportunidade à Google de fazer chegar a sua solução de pagamentos mobile a um vasto segmento de utilizadores. Tendo em conta que a população na Índia excede os mil milhões, a Google poderá vir a conquistar ainda mais consumidores.