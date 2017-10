Google lança “Pay with Google”

Google está a melhorar a experiência do utilizador no processo de compra através do mobile.

“Pay with Google” é a mais recente funcionalidade lançada pela empresa.

A Google está a tornar a experiência de compra dos utilizadores mobile mais fluída. A nova funcionalidade de pagamento “Pay with Google” permite utilizar os números de cartões de crédito/débito guardados na Conta Google – utilizados, por exemplo, nas contas Google Play, YouTube, Chrome ou Android Pay – para fazer compras online.

A principal vantagem é que estas opções de pagamento (diferentes cartões de cada cliente) estão agregadas numa única conta e podem ser facilmente integradas em Apps de terceiros, através de uma API.

Qual a visão da Google? Os pagamentos são uma ponte importante para a recolha de dados valiosos sobre os hábitos de compras e aumentar a competitividade em relação à Apple (Apple Pay), Amazon (Amazon Payments), e PayPal, que têm já um grande conhecimento sobre os os hábitos de compra dos seus clientes.

Para se tornar omnipresente, a Google está a criar parcerias com mais de 40 fornecedores de serviços de pagamentos e com empresas como a Eat24, Instacart, Kayak, Airbnb, Papa John’s e Deliveroo, no sentido de facilitar a integração do Pay with Google.

A funcionalidade Pay with Google facilita também o pagamento de compras feitas por voz. A Google tem estado a criar parcerias com diferentes retalhistas, incluindo a Walmart, Target e Home Depot, para impulsionar a encomenda de produtos por esta via, através da assistente virtual Google Assistant.

A estratégia da gigante tecnológica passa por aliar-se a retalhistas tradicionais integrando os seus serviços, focando-se em controlar o contacto com o consumidor. Uma vez que passa a ter acesso ao histórico de compras dos clientes destes retalhistas podendo assim personalizar a oferta e potenciar a venda de mais produtos.