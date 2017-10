DESTAQUES GAFANOMICS® [27/OUT/2017]

#ancora1 #ancora2#ancora3

Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL INNOVATE Lisboa

“Destaques GAFAnomics®” é uma compilação dos artigos mais importantes partilhados internamente pela equipa da FABERNOVEL.

IA é o novo talismã do Facebook

O Facebook é, sem dúvida, uma das melhores organizações “AI-first“. A empresa construiu um algoritmo super-poderoso, capaz de determinar aquilo que cada um dos seus 2 mil milhões de utilizadores vê no NewsFeed, e a inteligência artificial é, hoje, uma das suas propriedades intelectuais mais importantes.

Porquê? Porque apesar de mais de 70% dos engenheiros do Facebook não serem especialistas em inteligência artificial, podem trabalhar na framework garantindo assim que todas as equipas são capazes de explorar as possibilidades da IA.

Amazon vai entrar pela porta da frente da nossa casa

A Amazon anunciou o Amazon Key, um novo serviço que permite ao estafeta deixar as encomendas no interior da habitação dos clientes Amazon Prime. Como? É simples, através de uma câmara e de uma fechadura conectadas, a Amazon valida o estafeta, o cliente autoriza remotamente a entrada do estafeta e pode visualizar, em tempo real, a entrega.

Para além do Amazon Locker e de outros pontos de recolha que a empresa tem vindo a criar, esta é mais uma forma de facilitar a entrega de encomendas quando os clientes não se encontram em casa para as receber. Além disso, pode também antever uma possível entrada da gigante de e-commerce no mercado de dispositivos de segurança para habitações.

A rapidez de entrega é uma das principais preocupações da Amazon na experiência dos seus clientes. Este serviço é só mais uma prova de que a empresa quer que passemos a “viver” dentro dos seus armazéns, de forma a receber encomendas instantaneamente.

Uber lança cartão de crédito

A Uber vai lançar um cartão de crédito em parceria com a Barclays e com a Visa. Este é um novo ponto de acesso a dados relevantes sobre os hábitos de compra dos clientes e é um indicador de que a empresa pretende afirmar-se como um player no comércio online e offline.

O novo cartão fica automaticamente associado ao pagamento de viagens de Uber ou de refeições efectuadas através do serviço UberEats (o cartão físico é, posteriormente, enviado).

A Uber oferece uma série de vantagens, entre as quais cash back nas compras até 4%, acesso a eventos exclusivos e seguros para telemóveis com uma cobertura de até 600 dólares.

Esta aposta na área de pagamentos é um novo Cavalo de Tróia para a Uber à medida que se intensifica a disputa por oferecer experiências de compra personalizadas.

Amazon Prime atinge 90 milhões de membros?

O programa de fidelização Amazon Prime terá atingido os 90 milhões de membros nos Estados Unidos, de acordo com a Consumer Intelligence Research Partners. Embora a gigante de e-commerce não divulgue estatísticas, tudo indica que 63% dos clientes da Amazon são membros deste programa e gastam, em média, 1.300 dólares por ano (mais 600 dólares/ano do que os não-membros).

A Amazon começou por vender livros online, mas, à medida que se transformou numa “Everything Store”, construiu uma base de utilizadores massiva e um conhecimento sobre o consumidor que, hoje, lhe permitem tornar-se um player relevante em praticamente qualquer indústria (Media, Retalho, Saúde, Finanças, Transportes…).

Com a expansão da sua oferta, nomeadamente do negócio de Media com o serviço de streaming Amazon Prime Video (gratuito para membros Prime), a Amazon está, permanentemente, a criar argumentos para a adesão ao seu programa de fidelização, promovendo um crescimento contínuo e valioso da sua base de clientes.