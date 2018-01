Amazon está a chegar a Portugal…

A Amazon prepara-se para começar a operar no mercado português.

Os retalhistas tradicionais estão a ficar ‘cercados’ pelas gigantes do e-commerce.

A oficialização da entrada da Amazon em Portugal pode estar para muito breve. A gigante do e-commerce é conhecida pela capacidade de fazer estremecer as indústrias em que entra e em Portugal (mesmo sem uma Amazon.pt), e de acordo com o relatório da SIBS (2016) sobre o comércio eletrónico já são um player relevante.

A Amazon começou por ajudar as PME’s portuguesas a expandir os seus negócios de e-commerce na Europa, disponibilizando, por exemplo, os seus centros de logística para atrair para a sua plataforma a oferta das empresas portuguesas. E, no ano passado, formou uma parceria com a Repsol para começar a fazer entregas de encomendas através de postos de abastecimento em Portugal e em Espanha.

Mais ainda, tornou gratuitas as entregas e aumentou a seleção de produtos à disposição dos clientes portugueses na Amazon Espanha, como forma de ir recolhendo dados sobre os hábitos de compra.

Gigantes do e-commerce ‘cercam’ retalhistas

O futuro do retalho passa por um continuum entre o online e o offline. As empresas de e-commerce estão, pouco a pouco, a expandir as suas pegadas no mundo físico e a tirar o oxigénio aos retalhistas tradicionais, sem que estes se apercebam…

Exemplo disso foi a compra da Whole Foods pela Amazon ou a parceria da Google com a Walmart, na qual a Google conquista o controlo do contacto com os clientes da Walmart através da coluna inteligente Google Home.

Na mesma lógica de ‘cercar’ os retalhistas, na China, a Alibaba formou uma parceria com a Auchan Retail e com o Ruentex Group e a Tencent criou uma parceria semelhante com o Carrefour.

Será que a Alibaba tenciona formar alianças estratégicas com outros players europeus e trazer a magia do seu fundador, Jack Ma, para Europa como reação à investida da Amazon?