Snapchat quer revolucionar e-commerce

O Snapchat ambiciona fazer do e-commerce a sua próxima grande fonte de receitas.

Através do QR Code e de tecnologia de realidade aumentada, a empresa está a ligar o mundo real ao digital para revolucionar a experiência de compra.

O e-commerce é a nova grande aposta do Snapchat para impulsionar o aumento de receitas, fidelizar a sua base de utilizadores e, potencialmente, atrair novos utilizadores.

A empresa ambiciona transformar a experiência através de uma estratégia digital com uma componente física que potencia a descoberta de produtos de diferentes marcas no mundo físico, através do scan de QR codes que direcionam para a sua app, permitindo depois adquiri-los. A este “mix”, acrescenta tecnologia de realidade aumentada, na qual tem vindo a investir.

A Nike foi a primeira marca a vender na loja digital do Snapchat. Num evento após um jogo da NBA, além de vivenciar em realidade aumentada um dos laçamentos mais emblemáticos de Michael Jordan, os convidados tiveram acesso a um QR Code exclusivo, que lhes permitiu adquirir previamente no Snapchat uns ténis da marca Air Jordan (que só chegam às lojas em março) e receber a encomenda no próprio dia.

O Snapchat está ainda a vender produtos com a sua marca, que, à semelhança dos conteúdos publicados na app, só estão disponíveis durante algum tempo – uma estratégia que pode potenciar compras por impulso.

Esta promoção de uma experiência única no retalho pode ter um potencial enorme para o Snapchat. A empresa pode explorar a relação próxima que os seus 187 milhões de utilizadores ativos/dia têm com a câmara da app para atrair várias outras marcas para a sua loja.

O Snapchat é a melhor empresa de media para as marcas que querem chegar a uma audiência mais jovem e está a tornar-se a “ferramenta” mais poderosa de atração de millennials para os negócios mobile (o Snapchat é a app social preferida de um público entre os 18 e os 34 anos).

