Airbnb integra hotéis na sua plataforma

O Airbnb vai integrar hotéis na sua plataforma e criou novas marcas no segmento de luxo com serviços semelhantes aos dos hotéis.

A empresa assumiu-se como concorrente das grandes cadeias de hotéis e das agências de viagens online.

Os hotéis passaram a ser uma peça chave na estratégia do Airbnb para tornar-se uma empresa de viagens com um serviço integral e chegar a uma audiência mais vasta. A empresa vai integrar (oficialmente) hotéis de menor dimensão na sua plataforma, deixando de fora as grandes cadeias de hotéis.

Uma ameaça ou uma oportunidade para os hotéis?

Esta pode ser uma oportunidade de negócio para os hotéis boutique e Bed&Breakfast que vão ser incluídos na plataforma. Estrategicamente, o Airbnb vai cobrar pelas reservas uma comissão significativamente mais baixa (3-5%) do que o Booking e a Expedia (cerca de 18%).

Resultado? Poderá atrair mais facilmente hotéis de pequena dimensão, criando a oferta que, potencialmente, vai atrair também mais utilizadores para a sua plataforma. Com isto, desafia diretamente as agências de viagens online e deixa claro que se posiciona como um concorrente das grandes cadeias de hotéis.

Conquista de mercado no segmento de luxo

O segmento de luxo é outro dos pontos centrais para atingir os gigantes da hotelaria. As novas marcas Airbnb Plus e Beyond by Airbnb oferecem alojamentos e serviços premium, com comodidades semelhantes às oferecidas pelos hotéis, e justificam a aquisição da Luxury Retreats, no ano passado.

O Airbnb começou por criar novos serviços para “captar” toda a experiência de viagem e agora está a alargar a sua oferta.

Pode ver aqui a apresentação completa do Roadmap do Airbnb, onde foi anunciada a estratégia de longo prazo para conquistar mil milhões de hóspedes por ano em 2028:

A transformação da indústria do Turismo é importante para a sua empresa? Contacte a FABERNOVEL INNOVATE: