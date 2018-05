Amazon vai fazer entregas nos automóveis

A Amazon vai começar a fazer entregas de encomendas nos automóveis dos clientes do seu programa de fidelização Amazon Prime.

Este serviço faz parte da oferta da Amazon Key.

A Amazon está permanentemente a inovar na criação de métodos de distribuição de encomendas para garantir a entrega e melhorar a conveniência do seu serviço. Agora, a empresa vai começar a fazer entregas no porta-bagagens dos automóveis dos clientes do Prime.

A nova opção é disponibilizada através da app Amazon Key e permite aos clientes conectar o seu automóvel ao serviço e indicar a morada onde normalmente está estacionado. No dia da entrega, a Amazon “valida” o estafeta antes do porta-bagagens ser aberto remotamente e envia uma notificação ao cliente assim que a entrega é feita.

Para já, a Amazon criou parcerias só com alguns fabricantes automóveis e, por isso, o serviço para já só é compatível com alguns automóveis da General Motors e da Volvo.

Para além do Amazon Locker e de outros pontos de recolha que a Amazon tem vindo a criar, esta é mais uma forma de facilitar a entrega de encomendas. A garantia de entrega é uma das principais preocupações da empresa, por isso é criou também, através da Amazon Key, um serviço que permite ao estafeta deixar as encomendas no interior da habitação dos clientes.

