Ford reinventa experiência de deficientes visuais

A Ford desenvolveu uma janela inteligente que permite a pessoas com deficiência visual ter uma percepção da paisagem quando viajam de automóvel.

O dispositivo integra ainda uma assistente virtual que contextualiza a paisagem através de uma fotografia.

Feel the View é uma nova janela inteligente desenvolvida pela Ford que permite a pessoas com deficiência visual ter uma percepção da paisagem envolvente quando viajam de carro.

Através de um dispositivo, com uma câmara integrada, é tirada uma fotografia à paisagem e convertida numa imagem em tons de cinza com um elevado contraste. Cada tom de cinzento é representado por mais de 255 vibrações, com diferentes intensidades, na janela do automóvel, na qual o passageiro pode tocar.

O Feel the View é conectado e integra uma assistente virtual, com a qual é possível interagir através do sistema de áudio do automóvel, que completa a descrição da paisagem exterior com informações de contextualização.

Esta nova tecnologia da Ford pode ser interessante para melhorar a experiência de pessoas com deficiência visual nos automóveis autoguiados. E se no futuro forem produzidos conteúdos de media específicos para esta audiência através desta tecnologia da Ford?

