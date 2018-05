Amazon integra tecnologia em novas casas conectadas

A Amazon vai integrar os seus produtos/serviços em novas habitações inteligentes construídas por uma das maiores construtoras dos EUA, a Lennar.

Uma forma de impulsionar o seu ecossistema e de marcar posicionamento no mercado de casas conectadas.

A Amazon juntou-se à Lennar, uma das maiores construtoras dos EUA, para utilizar casas modelo como espaços de experimentação dos seus produtos/serviços ligados às casas conectadas. Como parte da parceria, as novas casas inteligentes da Lennar vão ser construídas com a tecnologia da Amazon integrada.

Este é um claro posicionamento no mercado das casas inteligentes e um prenúncio de como serão construídas de raíz as casas no futuro, já concebidas para “receber” a conectividade e, consequentemente, permitir o controlo remoto de diferentes dispositivos espalhados pela casa (termóstatos, câmaras, TVs, iluminação…).

Nos espaços de demonstração vai ser possível perguntar à assistente virtual Alexa quem está na porta da frente, fazer o streaming de música na Amazon Music através da coluna Amazon Echo, re-encomendar produtos através do botão Amazon Dash ou marcar uma reunião, através da Amazon Home Services, com uma empresa de limpezas.

Este pode ser um passo bastante relevante para impulsionar o ecossistema Amazon e a estratégia “Alexa Everywhere“. Através desta parceria com a Lennar, a Amazon passa a integrar os seus dispositivos conectados em cerca de 35 mil habitações inteligentes que serão vendidas nos EUA este ano.

Introducing Amazon Experience Center. Customers can experience first-hand the convenience of Alexa smart home experience and more in a real home environment! https://t.co/hIGo748ZR8 pic.twitter.com/Jq9jLS8eNB — Lennar (@Lennar) May 9, 2018

