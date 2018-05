Marriott entra no mercado de partilha de casas

O Marriott entrou no mercado de partilha de casas.

A cadeia de hotéis está a alargar a sua oferta a novos negócios para se tornar mais competitiva em relação a plataformas como o Airbnb e a HomeAway.

O Marriott está a seguir uma das principais tendências da nova economia e entrou no mercado de partilha de casas. Mais de 200 habitações em Londres, com um padrão de qualidade verificado pelo Marriott, podem ser arrendadas através da plataforma da empresa Tribute Portfolio Homes ou através do Airbnb e do Booking.

Nesta expansão da oferta, a cadeia de hotéis criou uma parceria com a Hostmaker, uma startup que oferece aos proprietários de casas para arrendar serviços de limpeza, check-in e manutenção (já opera em Portugal).

O Marriott está a criar um concorrente do Airbnb Plus (um novo serviço que só inclui propriedades com um elevado nível de qualidade) que pode potenciar o crescimento da sua base de clientes e permitir conquistar quota de mercado neste segmento.

A partilha de casas não é algo novo, mas o Tribute Portfolio Homes promete uma melhor experiência. Vai estar integrado com todos os programas de fidelização do Marriott, inclui um serviço de atendimento ao cliente 24/7 e um “Welcome Wizard”, um morador local que recebe presencialmente os hóspedes (24 horas por dia) e faz recomendações de atrações ou experiências.

Marriott wants to beat home-sharing upstarts at their own game https://t.co/kbCSJy7bpX pic.twitter.com/xyv5chgMUI — TicToc by Bloomberg (@tictoc) May 14, 2018

