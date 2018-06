Snapchat abre plataforma a terceiros

O Snapchat está a tornar-se uma plataforma aberta e vai permitir a terceiros integrar funcionalidades da sua aplicação.

Com esta nova estratégia, o Snapchat pode impulsionar o aumento da sua base de utilizadores.

O Snapchat vai permitir a outras aplicações integrar funcionalidades da sua plataforma, através de um novo kit para programadores. A empresa está a seguir a mesma abordagem que ajudou o crescimento do Facebook.

Esta é uma viragem na estratégia do Snapchat, para uma plataforma mais aberta, que pode permitir ampliar significativamente a sua relevância no ecossistema de aplicações móveis e aumentar a base de utilizadores.

Através do Snapkit, vai passar a ser possível aceder, através de outras apps, à câmara do Snapchat, para criar animações através de realidade aumentada. Esta pode ser uma forma de criar uma maior familiarização com as funcionalidades core do Snapchat e de impulsionar uma maior utilização da app, se os conteúdos gerados noutras aplicações forem depois partilhados no Snapchat.

Também vai passar a ser possível fazer login com o Snapchat noutras aplicações e integrar bitmoji avatars, uma das ofertas mais diferenciadores do Snapchat (apesar de o facebook a estar também a “copiar”) que pode ajudar a aumentar a visibilidade do produto original e atrair novos utilizadores para o Snapchat.

Vale a pena ver a entrevista que Evan Spiegel, CEO do Snapchat, deu recentemente, na Code Conference, em que destaca que funcionalidades são facilmente “copiáveis”, ao contrário dos valores do Snapchat:

