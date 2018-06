Monzo cria integração com a plataforma IFTTT

A Monzo, um banco britânico 100% mobile, criou uma parceria com o IFTTT (If This, Than That), uma plataforma online que permite aos utilizadores automatizar interações entre apps, serviços e dispositivos.

Com esta parceria, a Monzo permite aos utilizadores automatizar tarefas, através da criação de “regras” (Applets) que conectam a conta bancária na Monzo a centenas de serviços (Twitter, Instagram, Google Assistant, etc).

Através do IFTTT, é possível ativar uma regra para que, sempre que é feita uma compra no Starbucks, o número de calorias seja automaticamente inserido na app Health (iOS), por exemplo. Ou criar uma regra para que sempre que se vai ao ginásio, seja, automaticamente, transferido um montante das poupanças para a conta corrente, como forma de ‘recompensa’.

A Monzo está a transportar a personalização dos serviços bancários para outro nível. Ao permitir aos utilizadores atuar como product developers, potencia um maior conhecimento sobre as suas preferências e hábitos e cria um maior envolvimento com a sua base de utilizadores.

