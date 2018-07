Amazon incentiva criação de empresas de distribuição

A Amazon está a incentivar a criação de empresas dedicadas a fazer a distribuição dos seus produtos, através de um novo programa. Desta forma, cria um “Uber” para a última milha das entregas: não possui nenhum dos veículos, nem estabelece contratos com estafetas.

A Amazon vai pagar a estas empresas pelo serviço de distribuição, “empresta” a sua marca aos veículos e uniformes e oferece vantagens como descontos em combustível e seguro.

Esta é mais uma forma de ganhar maior controlo no que toca à distribuição, de melhorar a experiência e a gestão do crescente volume de encomendas. Através do Delivery Service Partner, a Amazon pode recolher e analisar dados para optimizar agendamentos, rotas e custos.

A Amazon tem vindo a criar várias alternativas aos distribuidores tradicionais (USPS, UPS, FedEx): possui aviões de carga e milhares de camiões, lançou uma app que facilita o acesso dos motoristas aos seus armazéns e planeia outra que liga fornecedores de produtos e motoristas.

O novo programa é também uma resposta da Amazon a Donald Trump, que afirmou que a empresa deveria pagar mais à USPS, o serviço postal dos EUA, pela distribuição dos seus produtos. Desta forma, Jeff Bezos cria postos de trabalho e, a longo prazo, ganha maior independência dos distribuidores tradicionais.

I am right about Amazon costing the United States Post Office massive amounts of money for being their Delivery Boy. Amazon should pay these costs (plus) and not have them bourne by the American Taxpayer. Many billions of dollars. P.O. leaders don’t have a clue (or do they?)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2018