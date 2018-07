Seguradora Alan lança serviço de mapeamento de médicos

A seguradora Alan simplificou a experiência de procura de médicos de diferentes especialidades e a marcação de consultas.

A plataforma Alan Map permite ter uma percepção do valor médio cobrado por consulta e do reembolso estimado.

A Alan, uma seguradora francesa centrada nos seguros de saúde, lançou um novo serviço que ajuda a encontrar médicos de diferentes especialidades com base na localização do utilizador. A startup apoia o processo de decisão ao mostrar os valores médios cobrados por consulta e o reembolso estimado.

A plataforma Alan Map mapeia 245 mil profissionais de saúde em França (integra com o Google Maps), incluindo todos aqueles que estão no diretório de saúde do Sistema Público de Saúde francês.

A startup vai permitir também a marcação direta de consultas, através de uma parceria com o MonDocteur e o Doctolib, dois dos serviços líderes em França na marcação de consultas.

Com esta plataforma, de acesso gratuito, a Alan pode recolher dados relevantes, como as as especialidades mais procuradas, por exemplo, que podem ser úteis para melhorar a experiência dos seguros que oferece. Esta é também uma nova forma de envolvimento com clientes e de ganhar a confiança de potenciais clientes.

A transformação na indústria dos seguros é importante para a sua empresa? Contacte a FABERNOVEL: