Vashi inova na experiência de compra de jóias

A Vashi é uma startup que centra a experiência de compra de jóias no cliente e não no produto.

A empresa criou ‘laboratórios’ nas suas lojas onde envolve os clientes no processo de criação de jóias personalizadas.

A Vashi é uma start-up britânica que centra a experiência de compra de diamantes no cliente e não no produto. A empresa transportou o serviço de personalização de jóias que começou por oferecer online para a rede de lojas físicas que está a criar.

As lojas da empresa possuem “laboratórios” onde os clientes são envolvidos no processo de criação de jóias e que servem como pontos de produção para cobrir as encomendas efetuadas online e em loja. No ano passado, as receitas da Vashi atingiram as 8 milhões de libras, a estimativa de crescimento aponta para as 20 milhões de libras este ano.

70% dos produtos vendidos são personalizados, encomendados on-demand, o que permite reduzir o stock em loja e transformar a experiência. As lojas possuem espaços “VIP”, a que qualquer pessoa pode aceder, para saber mais sobre a marca ou tomar um champanhe.

O modelo da Vashi é muito semelhante ao da Gemmyo, uma startup francesa nativa do digital que está também a criar uma rede de lojas físicas. A startup permite encomendar jóias personalizadas on-demand, online e em loja, e utiliza a impressão 3D para as criar com maior rapidez e a um custo mais reduzido.

Ao criar experiências diferenciadoras, centradas num mindset millennial, os novos players podem vir a conquistar quota de mercado a grandes empresas como a Tiffany & Co.

A transformação na indústria de retalho é importante para a sua empresa? Contacte a FABERNOVEL INNOVATE: