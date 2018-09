JPMorgan lança plataforma de investimentos

O JPMorgan Chase lançou uma nova plataforma de investimentos, sem comissões.

A “You Invest” é uma forma de se tornar mais competitivo em relação aos serviços oferecidos pelas startups fintech.

You Invest é a nova plataforma do banco JPMorgan Chase, que permite investir na bolsa ou ETFs, sem comissões. O serviço está acessível através da app e do site do banco e permite realizar 100 investimentos, sem comissões, durante 1 ano (2,95 dólares por investimento, depois).

O banco não requer um valor mínimo para abrir uma conta de investimentos e é permite transferir instantaneamente fundos de contas JPMorgan e de outras contas externas para investir. A plataforma inclui uma ferramenta para a construção de portfólios de investimento, com base na tolerância de risco e nos objetivos de investimento, e vai integrar também um gestor-robô (algoritmo) para apoiar os clientes nas decisões de investimento.

Com o lançamento do You Invest, o JPMorgan está a tentar manter-se relevante na indústria financeira. O novo serviço é uma “resposta” aos serviços de startups fintech como a Robinhood, que permite fazer investimentos, sem comissões, e que possui uma base de 5 milhões de utilizadores (adicionou mais 250 empresas a nível mundial nas quais é possível investir).

O JPMorgan pode beneficiar do facto de ser um dos maiores bancos norte-americanos e de ter uma base de 47 milhões de clientes, potenciais utilizadores da sua nova plataforma de investimentos. Esta é uma forma de atrair utilizadores que nunca investiram, incluindo millennials, ou clientes que não investem através do JPMorgan Chase.

