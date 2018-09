Capital One Café, uma nova experiência bancária

O Capital One criou uma nova experiência bancária centrada na relação com (potenciais) clientes.

Os Capital One Cafés centram-se numa lógica de consultoria, educação financeira e de oferta de serviços.

O Capital One reinventou a experiência bancária através de uma rede de cafés, abertos a todos, que funcionam também como espaços de co-working (gratuitos) e para a consultoria e educação financeira.

Os Capital One Cafés colocam vários “embaixadores” à disposição dos visitantes para apoiar na abertura de conta no Capital One, fazer pagamentos online ou solicitar um cartão de crédito.

Os cafés incluem um “demo bar” com dispositivos de reconhecimento de voz, que respondem a questões sobre finanças, e iPads através dos quais se pode participar em pequenas aulas ou quizzes para testar conhecimentos.

Várias sessões de aconselhamento são oferecidas ao longo do dia, por peritos na área financeira, e são organizados workshops, mensalmente, com o objetivo de quebrar o tabu em relação a tópicos ligados à gestão financeira.

O Capital One criou também uma área de gabinetes privados, onde é possível conversar com um orientador financeiro, e uma sala de conferências, que pode ser reservada online, sem custos, por empresas locais ou organizações sem fins lucrativos.

Os Capital One Cafés definem a linha de futuro da banca: mais centrada na relação com o cliente e no serviço como forma de criar uma verdadeira experiência de marca. Esta transformação da experiência pode ajudar o Capital One a atrair uma audiência mais jovem, incluindo millennials, e potenciar o crescimento da sua base de clientes.

