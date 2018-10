Walmart: “Uberização” da distribuição

A Walmart está a testar um novo serviço para a “última milha” das entregas de encomendas feitas online. O Spark Delivery funciona como um “Uber” da distribuição de produtos alimentares, que recorre a condutores independentes que fazem entregas com os seus próprios veículos.

A estratégia de distribuição da Walmart tem como “pilar” a criação de parcerias com diferentes empresas (Postmates, DoorDash, Deliv). Agora, a empresa está a tentar criar a sua própria plataforma, que lhe permite fazer uma gestão quase global dos aspetos ligados às entregas (logística, gestão e recrutamento de condutores, pagamentos…).

A Walmart está a tentar criar uma rede de distribuição mais robusta para aumentar a rapidez de entrega das encomendas online e tem a vantagem de possuir uma vasta rede de lojas físicas próximas do cliente.

A empresa criou uma parceria com a Bringg, uma plataforma tecnológica ligada à logística de entregas, que permite otimizar a agenda dos condutores, enviar automaticamente encomendas, notificar os condutores, para assegurar o envio da entrega, e que permite aos clientes monitorizar, em tempo real, a encomenda e a hora estimada de entrega.

A Walmart está a automatizar componentes chave na gestão de envios de encomendas e relativas a condutores e clientes, que lhe permite gerir uma frota de grande escala ou permitir a monitorização de encomendas, em tempo real, para criar uma experiência fluída.

Spark Delivery is our new crowd-sourced last-mile delivery model. We’re currently testing in two markets, with more markets to come later this year. https://t.co/8rj1XUS6nQ pic.twitter.com/pQykJaFEKB

— Walmart Inc. (@WalmartInc) September 5, 2018