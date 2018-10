Nike abre loja “House of Innovation”

A Nike lançou um novo conceito de loja centrado numa lógica social, através da criação de eventos, e de personalização de produtos.

A Nike abriu a primeira “House of Innovation”, um novo conceito de loja centrado na experiência e com uma nuance do futuro do retalho: uma loja como espaço social. As novas lojas servem como ponto de encontro para a participação em workshops, sessões de experimentação de produtos e para assistir a apresentações feitas por oradores.

Esta nova geração de pontos de venda potencia também a interação humana para melhorar a experiência de compra. Existe um espaço exclusivo a membros do programa de fidelização Nike+, onde é possível ter sessões de styling privadas com staff especializado e aceder a uma seleção personalizada de artigos exclusivos.

A Nike criou também outro serviço exclusivo à comunidade Nike+, que permite personalizar os próprios produtos, de forma instantânea. Através das “estações” Nike by You, é possível ter acesso a sessões individuais com designers da marca e personalizar calçado on-demand.

Apesar do crescimento inquestionável do digital, as lojas físicas e a interação humana continuam a ser a base da relação com o cliente e da experiência. Além das “House of Innovation”, a Nike tem vindo a criar diferentes conceitos de loja que beneficiam uma lógica relacional e omnicanal, oferecendo offline verdadeiras experiências digitais.

A transformação na indústria do retalho é importante para a sua empresa? Contacte a FABERNOVEL: