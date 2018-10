Auchan Portugal entra no mercado de coworking

A Auchan Retail Portugal entrou no mercado de coworking.

Esta pode ser uma forma de atrair mais tráfego para as lojas e de melhorar a relação com clientes e potenciais clientes.

A Auchan Retail Portugal entrou no mercado de coworking. A empresa abriu, em Lisboa, uma loja My Auchan que integra um espaço de cowork gratuito (inclui Wi-Fi, salas para reuniões individuais e um espaço para refeições). Esta loja – e outras da rede My Auchan – servem também como pontos de recolha de encomendas feitas online, através de uma parceria com a Chronopost.

Os espaços de cowork podem ter um potencial único para os retalhistas porque potenciam o aumento do tráfego nas lojas (são o local de trabalho para onde as pessoas se deslocam todos os dias). Oferecer um serviço valorizado pela crescente comunidade que procura espaços de trabalho flexíveis pode também permitir melhorar a relação com clientes e potenciais clientes.

As barreiras entre o retalho e o coworking estão a esbater-se. Retalhistas como a Office Depot e a Staples têm criado espaços de cowork (modelo de pagamento diário/mensal) dentro das suas lojas, como forma de expandir a oferta de serviços e gerar novas receitas.

Também a WeWork, empresa de coworking com uma valorização de 20 mil milhões de dólares, está abrir uma rede de lojas para a venda de produtos (snacks, frescos, bebidas), que servem também como canal de venda de produtos de marcas que trabalham nos seus espaços de cowork (WeWork fica com uma percentagem das vendas).

