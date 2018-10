Babylon Health: médico “aumentado”

A Babylon Health está a automatizar os diagnósticos e tarefas técnicas dos médicos.

A startup desenvolveu um sistema de prestação de cuidados que inclui um modelo de subscrição de consultas por vídeochamada.

A Babylon Health é uma startup britânica especializada em inteligência artificial que está a transformar a forma como os cuidados de saúde são prestados. A app dá acesso instantâneo e em tempo real a diagnósticos, feitos por inteligência artificial, e a uma rede de médicos, através de consultas por vídeochamada.

Os utilizadores podem interagir com um bot para expor os seus sintomas e, com base no diagnóstico da inteligência artificial, é feita a triagem de pacientes e indicado se há necessidade de agendar uma consulta médica.

A startup permite o acesso gratuito ao seu software de diagnósticos e de monitorização de dados de saúde (integra com apps de saúde e wearables) para potenciar o crescimento da sua base de utilizadores e a subscrição de um serviço de consultas com médicos de medicina geral, por vídeochamada.

O alargamento da base de utilizadores está a ser impulsionado pela criação de parcerias estratégicas, incluindo com o WeChat (app de messaging chinesa com mil milhões de utilizadores/mês) e com a Samsung.

A startup lançou também a app GP at Hand em colaboração com o serviço público de saúde do Reino Unido, dando a todos os utentes o acesso aos seus serviços. Isto permite à Babylon adicionar, permanentemente, dados clínicos à sua “biblioteca” para melhorar a sua tecnologia e criar diferenciação.

A startup está a trabalhar em consultas por vídeochamada que incluem o histórico clínico eletrónico do paciente, o reconhecimento facial e de emoções, a transcrição, em tempo real, da conversa mantida durante a consulta e uma simulação digital do estado de saúde.

