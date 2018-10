Barclays oferece sessões de mentoring para millennials

O Barclays lançou um serviço que permite aceder a sessões de mentoring gratuitas e abertas a todos.

O banco está a apostar em serviços centrados na relação com os (potenciais) clientes.

O Barclays está a testar um novo serviço para millennials, no Reino Unido, que permite aceder a sessões de mentoring gratuitas ligadas a questões financeiras. O serviço é aberto a todos (quer se seja cliente ou não) e permite agendar conversas com especialistas do banco para receber aconselhamento e, assim, fazer uma melhor gestão de finanças pessoais.

Através da aplicação do Barclays, é possível marcar a sessão e esclarecer de forma informal todas as dúvidas por videochamada (questões relativas a despesas, compra da primeira casa, etc). O serviço está também acessível através de alguns balcões do banco.

O Barclays está a criar novas formas de criar maior envolvimento, ao oferecer serviços mais centrados na relação do que na transação. Esta transformação pode permitir ao banco conhecer melhor as principais preocupações ligadas à vida financeira para criar novos produtos/serviços com valor de utilidade.

A abertura do serviço a todos é uma forma de colocar uma base de utilizadores maior em contacto com a sua marca e de atrair novos clientes. Com o novo serviço, está a criar uma oportunidade para aproximar-se de uma população mais jovem, através de uma experiência bancária diferente.

A transformação na indústria da banca é importante para a sua empresa? Contacte a FABERNOVEL: