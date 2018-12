Qonto inova experiência bancária para PME

A Qonto está a transformar a experiência bancária de PME e freelancers, dando acesso a uma conta e cartões físicos e digitais.

A startup simplificou todo o processo de submissão e gestão de despesas.

A Qonto é uma startup fintech que está a simplificar a experiência bancária para as PME e freelancers. A empresa criou um serviço 100% online que permite, em 5 minutos, abrir uma conta. Os clientes têm acesso instantâneo a um IBAN para realizar (SEPA e internacionais) e receber pagamentos e podem solicitar múltiplos cartões Mastercard físicos e digitais.

O serviço da startup, oferecido num modelo de subscrição, simplifica também todo o processo de gestão de finanças. Cada colaborador pode ter acesso a um cartão (pode ser configurado, em tempo real, conforme as necessidades: bloquear/desbloquear, limitar o montante, receber notificações, etc.) e pode fazer, autonomamente, a gestão das suas despesas, com total controlo do manager.

É possível também anexar, diretamente, faturas quando são feitos pagamentos, bastando tirar uma fotografia à fatura e fazer o upload, através da app. Desta forma, potencia-se um follow-up mais eficiente, uma vez que a cada transação é disponibilizado, imediatamente, o comprovativo.

Todo o histórico de pagamentos está acessível num dashboard (estado, beneficiário/emissor, atividade relacionada, método de pagamento, montante e data) e as transações podem ser etiquetadas por equipa, projeto e país. Todos os dados podem ser exportados e partilhados com as equipas financeiras e de contabilidade.

A startup criou, ainda, o Qonto Financial Hub, através do qual tem vindo a integrar serviços de terceiros (iZettle, Legalstart, Kantox, etc.), de forma a alargar a oferta e incluir também seguros e crédito.

A Qonto atraiu uma base de 25 mil clientes, em 15 meses, e captou um investimento de 36 milhões de euros, incluindo da Valar Ventures (um fundo de investimento de Peter Thiel, co-fundador do PayPal) e da Alven Capital.

