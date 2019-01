Lydia entra no crédito ao consumo

A Lydia lançou uma nova opção de crédito ao consumo, com feedback e disponibilização de fundos instantâneos.

A startup criou uma parceria com o Banque Casino para oferecer o novo serviço.

A Lydia integrou uma nova opção de crédito ao consumo na sua app, através de uma parceria com o Banque Casino, em França (subsidiária do grupo de retalho Casino e do Crédit Mutuel). A nova oferta permite solicitar um crédito, entre 100 e 1.000 euros, e receber, em segundos, feedback sobre a aprovação.

A app mostra, de imediato, as prestações (pagamento pode ser feito em 3 meses), e os fundos são disponibilizados instantaneamente. A Lydia cobra uma taxa de juro de 3,13% e uma comissão pelo crédito instantâneo, incluindo também uma opção em que não cobra comissão (aprovação demora 2 semanas).

Esta nova geração de players fintech está a transformar a experiência do crédito ao consumo, tornando-a simples, transparente e instantânea. Para tornar “invisível” a fase de aprovação de créditos, a Lydia vai recorrer a inteligência artificial, para analisar dados de utilizações anteriores da sua app e de dados do Banque Casino.

O crédito ao consumo é mais uma “peça do puzzle” na construção de uma interface para a gestão de vários serviços financeiros. Além dos pagamentos e do crédito, a Lydia lançou seguros para dispositivos (em parceria com a seguradora CNP Assurances) e prepara-se para integrar também serviços de investimento e poupança.

A startup francesa captou um investimento total de 29,2 milhões de dólares e tem uma base de 1,5 milhões de utilizadores, dos quais 100 mil estão em mercados internacionais (incluindo Portugal, Espanha, Irlanda e Reino Unido). A Lydia atrai perto de 3.500 novos utilizadores, diariamente.

