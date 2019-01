Appear Here: o “Airbnb” dos espaços de retalho

A Appear Here desenvolveu uma plataforma que liga espaços de retalho a marcas, para a abertura de lojas pop-up.

A startup dá também acesso a uma comunidade de especialistas na indústria do retalho para apoiar marcas emergentes.

A Appear Here criou uma plataforma que liga espaços de retalho a marcas que os podem arrendar para a colocação de lojas pop-up. A startup identificou uma capacidade em excesso de lojas (Bon-Ton, Subway, GNC e Toys R Us estão a encerrar várias lojas) e a crescente procura por lojas pop-up, sobretudo por players nativos do digital.

Ao permitir às marcar arrendar um espaço em diferentes partes do mundo (Reino Unido, França, Estados Unidos), a Appear Here está a construir uma plataforma à escala global, criando um reconhecimento da sua marca em todo o mundo para atrair um maior número de empresas.

Para promover um efeito de rede, a startup lança os concursos Space for Ideas através dos quais oferece um período de utilização gratuito de um espaço para instalação de uma loja pop-up, financiamento e sessões de mentoring one-to-one com uma comunidade de especialistas na indústria do retalho.

A plataforma da startup, lançada em 2014, já foi utilizada por mais de 200 mil marcas a nível mundial, incluindo a Apple, a Nike e o Netflix, e captou um investimento de 21,4 milhões de dólares.

