MindMaze transforma reabilitação neurológica

A MindMaze desenvolve tratamentos em ambientes virtuais que permitem a reabilitação neurológica de pacientes, no hospital e em casa.

A MindMaze, uma empresa suíca de neurotecnologia, que cria interfaces cérebro-computador, desenvolveu um tratamento, através de realidade virtual, que permite a reabilitação neurológica de pacientes vítimas de um AVC.

A tecnologia da MindMaze mapeia o movimento do braço, que não foi afetado, replica-o virtualmente e cria um efeito de espelho para que o paciente veja o braço que está afetado a movimentar-se no ecrã. Esta observação permite ativar as regiões do cérebro envolvidas no controlo do movimento do braço paralisado.

Desta forma, é possível acelerar o processo de reabilitação, ao iniciar a terapia logo após o AVC, e maximizar os exercícios de treino. Para os terapeutas, é uma forma de recolher dados que permitem fazer diagnósticos mais precisos sobre a evolução de cada paciente.

A empresa utiliza também câmaras de detecção de movimento em jogos (MindMotion Go), especialmente criados para encorajar certos movimentos. Com isto, permite manter a consistência nos exercícios de recuperação, fora do hospital. Os terapeutas podem personalizar as sessões de tratamento, adaptá-las com base nas necessidades e monitorizar toda a evolução.

A tecnologia da MindMaze (captou um investimento total de 110 milhões de dólares) está a ser aplicada também noutras indústrias. A empresa desenvolveu uma máscara de deteção de expressões faciais que pode ser instalada em óculos de realidade virtual e que pode revolucionar a interação entre utilizadores num espaço virtual.

Se as tecnologias de realidade aumentada/virtual são relevantes para a sua empresa, contacte a FABERNOVEL: