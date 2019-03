Stash lança pagamentos com stock-back

A Stash, uma plataforma de investimentos de Nova Iorque, permite aos clientes investir automaticamente em frações de ações das empresas onde estão a realizar compras.

Este é um modelo interessante que permite sensibilizar os clientes para o investimento.

A Stash, uma startup fintech de Nova Iorque, lançou uma funcionalidade que permite aos seus clientes com cartões de débito investir automaticamente em frações de ações das empresas onde estão a ser realizadas compras.

Por exemplo, os clientes da Stash que fizerem compras na Amazon, no Starbucks ou pagarem a subscrição do Netflix, recebem um stock-back de 0,125% do valor da compra, convertido em fração de ação destas empresas.

Quando os pagamentos são feitos em empresas que não estão cotadas em bolsa, este valor é convertido em frações de fundos de investimento.

Um modelo interessante que permite sensibilizar os clientes para o investimento e em particular para empresas nas quais são consumidores. Desta forma, a startup incentiva mais investimentos na sua plataforma e atrai com maior facilidade novos utilizadores e parcerias exclusivas com retalhistas.

Esta oferta diferenciadora está a ser consolidada com a introdução de contas bancárias na App, através de uma parceria com o Green Dot Bank. As contas têm um cartão de débito associado, não cobram comissões, permitem levantamentos sem taxas e incluem um serviços de aconselhamento financeiro.

